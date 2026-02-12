Супруга певца Андреева из "Иванушек" опровергла слухи о его связи с Эпштейном

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Супруга Кирилла Андреева из группы "Иванушки International" Лола опровергла слухи, что певец мог быть каким-либо образом связан с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Она заявила об этом в эфире программы "Малахов" на канале "Россия 1".

По ее словам, любому здравомыслящему человеку очевидно – "Иванушки" не имеют отношения к вечеринкам на острове Эпштейна, где бывала мировая элита.

"Где вот эти все люди и где наши "Иванушки"? Это не вяжется логикой вообще никак. Они никогда не были, никогда не там, ни в Америке, ни на каких островах. То есть потом, позже, позже уже приезжали, выступали где-то в Америке для наших русских", – пояснила она.

Андреева подчеркнула, что ее муж – патриот, записавший песню в поддержку бойцов и защитников Родины. И именно это, по ее мнению, стало причиной попыток опорочить его репутацию.

"Но это им не удастся, кто бы это ни был", – резюмировала она.

Эпштейн был арестован в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.