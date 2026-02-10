CNN: сообщница Эпштейна Максвелл предложила Трампу сделку в обмен на помилование

Фото: whitehouse.gov

Сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденная по делу о торговле людьми, предложила президенту США Дональду Трампу очистить его имя от подозрений в связях с Эпштейном в обмен на президентское помилование. Такое предложение она передала главе Белого дома через адвоката, сообщает CNN.

Максвелл утверждает, что обладает информацией, способной полностью снять с Трампа любые обвинения в причастности к скандалу вокруг финансиста. В свою очередь, американский президент не исключил возможности помилования Максвелл.

Эпштейн был арестован в 2019 году по подозрению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года Минюст США опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. Имя Трампа упоминается в документах свыше 3 тысяч раз.