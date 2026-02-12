Форма поиска по сайту

12 февраля, 18:53

Экономика

В Wildberries заявили о единичных случаях недобросовестного поведения покупателей

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Маркетплейс Wildberries фиксирует лишь отдельные случаи недобросовестных действий со стороны клиентов, и каждый из них рассматривается индивидуально. При необходимости компания передает информацию правоохранительным органам. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе площадки.

В компании уточнили, что в случае подтверждения нарушения маркетплейс оказывает партнерам поддержку и по официальным запросам передает все необходимые данные силовым структурам. Однако большинство пользователей оформляют заказы осознанно и корректно взаимодействуют с продавцами и сервисами платформы.

Для борьбы со злоупотреблениями Wildberries также совершенствует алгоритмы искусственного интеллекта, которые помогают выявлять подозрительные действия и оперативно на них реагировать.

Ранее в ГД предложили ограничить использование образа алкоголя в доступных детям товарах. Авторы инициативы обратили внимание, что в России запрещено производство пищевой продукции, которая имитирует сигареты и другие табачные изделия.

