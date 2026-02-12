The Times of India: в Индии студента похитили, накачали наркотиками и принудили к браку

Фото: 123RF.com/onuchcha

В Индии 22-летнего студента похитили, усыпили снотворным, а затем принудили к браку, сообщает Times of India.

По данным издания, житель округа Самастипур Нитиш Кумар 7 февраля встретил на улице знакомых. Они угостили его напитком с добавлением снотворного. Очнулся молодой человек уже в плену, где его удерживали двое суток, периодически вводя успокоительные.

В итоге его заставили жениться на Лакшми Кумари из соседней деревни. Во время церемонии юноша был дезориентированным, окружающим пришлось вмешаться, чтобы помочь ему.

Находясь в заточении, Кумар сумел записать видеообращение с просьбой о помощи. Родственники увидели запись и обратились в полицию. 10 февраля правоохранители провели операцию, освободили студента и вернули его семье.

Родственники невесты настаивают, что брак был добровольным и заранее оговоренным. Полиция Шахпур-Патори допрашивает потерпевшего и заявляет о намерении тщательно разобраться в обстоятельствах дела.

