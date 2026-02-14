Форма поиска по сайту

14 февраля, 11:55

Происшествия

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 22-м км МКАД

Фото: depositphotos/svedoliver

Авария с участием нескольких автомобилей случилась на внешней стороне 22-го километра МКАД в районе Юго-Восточного лесопарка. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время на месте задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства ДТП. Однако водителей предупредили, что движение в районе места происшествия затруднено. Именно поэтому их попросили выбирать альтернативные маршруты.

В свою очередь, как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по столице, три человека получили травмы при столкновении 5 машин на внешней стороне 22-го километра МКАД.

Ранее один человек погиб в ДТП в ТиНАО. По предварительным данным, авария случилась на Варшавском шоссе в районе деревни Бунчиха. Там столкнулись два легковых и один грузовой автомобили. От полученных травм на месте скончался водитель одного из легковых авто.

происшествияДТПгород

