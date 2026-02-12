Форма поиска по сайту

12 февраля, 16:58

Происшествия

Водитель автомобиля погиб в результате ДТП в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Один человек погиб в результате ДТП в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Согласно предварительной информации, авария произошла на Варшавском шоссе в районе деревни Бунчиха. Столкнулись два легковых и один грузовой автомобили.

От полученных травм на месте происшествия скончался водитель одного из легковых авто. Водителя и пассажира второго автомобиля доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа.

Ранее водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП на 77-м километре МКАД. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz наехал на препятствие и допустил опрокидывание машины. Затем автомобиль упал с высоты.

Движение на проспекте Генерала Дорохова затруднено из-за ДТП с грузовиком

