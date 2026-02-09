Водитель иномарки насмерть сбил женщину в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Водитель Haval насмерть сбил женщину-пешехода в ТиНАО, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, инцидент произошел возле дома 1 в селе Ознобишево. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте, говорится в публикации.

"Во всех обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы", – добавили в ведомстве.

Ранее в Кабанском районе Бурятии произошла авария с участием 2 легковых автомобилей, в результате чего погибли 2 человека.

Предварительно, водитель Toyota Spacio нарушил правила при обгоне и врезался во встречный Nissan X-Trail. Кроме погибших, 5 человек, включая 2 детей, были госпитализированы.