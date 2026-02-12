Форма поиска по сайту

12 февраля, 21:37

В Подмосковье стартовали съемки сериала "Каменская. Перезагрузка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Подмосковье начались съемки детективного сериала "Каменская. Перезагрузка" режиссера Кирилла Плетнева. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.

Проект создает кинокомпания "Мармот-фильм". Для просмотра он будет доступен в онлайн-кинотеатре Premier. Отмечается, что это новое прочтение популярной истории по романам Александры Марининой в исполнении молодых актеров.

Майора полиции, аналитика столичного уголовного розыска Анастасию Каменскую сыграет Юлия Хлынина. В роли Гордеева – Виталий Коваленко, а в роли Короткова – Дмитрий Куличков. Также в съемках принимают участие Павел Артемьев (Чистяков) и Павел Попов (Лесников).

По словам Хлыниной, съемки стартовали в холодную погоду в Сергиевом Посаде. Именно там, согласно сюжету, произойдет первое убийство. Актриса отметила, что новая Каменская является типичным представителем поколения миллениалов. Она немного закрытая, живет в цифровой реальности и увлечена своей работой. Хлынина добавила, что в этом персонаже ее привлекает интеллект и самобытность.

Ранее актер сериала "Уэнсдей" Хантер Дуэн заявил о начале съемок третьего сезона. Портал Screen Rant подсчитал, что продолжение "Уэнсдей" может выйти в мае или июне 2027 года, если исходить из сроков, аналогичных первым двум сезонам. В свою очередь, журналисты допускают, что на постпродакшен может потребоваться больше времени, что, соответственно, сдвинет дату выхода сериала.

