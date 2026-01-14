Актер сериала "Уэнсдей" Хантер Дуэн заявил о скором начале съемок третьего сезона

Фото: кадр из сериала "Уэнздей"; режиссеры – Тим Бертон, Джеймс Маршалл, Ганджа Монтейру; производство – MGM Television, Millar Gough Ink, Tim Burton Productions

Съемки третьего сезона сериала "Уэнсдей" начнутся через несколько дней. Об этом в подкасте Inside of You with Michael Rosenbaum заявил актер Хантер Дуэн, исполнивший в проекте роль Тайлера Галпина.

По словам актера, съемочный процесс обычно длится от 7 до 8 месяцев. Он уточнил, что съемки пройдут в Дублине, где снимали второй сезон шоу.

При этом портал Screen Rant подсчитал, что продолжение "Уэнсдей" может выйти в мае или июне 2027 года, если исходить из сроков, аналогичных первым двум сезонам.

В свою очередь, журналисты допускают, что на постпродакшн может потребоваться больше времени, что, соответственно, сдвинет дату выхода сериала. Официально о сроках выхода, сюжете и количестве эпизодов не сообщалось. Ожидается, что продолжение будет состоять из восьми эпизодов, как и первые два сезона.

Ранее сообщалось, что актер Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне сериала "Настоящий детектив". При этом для Кейджа эта роль станет лишь второй в телесериале за всю актерскую карьеру. До него главные роли в "Настоящем детективе" исполняли Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Махершала Али и Джоди Фостер.

Информация о сезоне держится под строгим контролем. Известно, что действие будет происходить в Нью-Йорке, а главным героем станет детектив Генри Логан. Съемки могут начаться в 2026 году, а премьера состоится в 2027 году.

