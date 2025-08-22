Актер Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне "Настоящего детектива"

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision

Американский актер Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне сериала "Настоящий детектив", передает портал Deadline со ссылкой на источники.

При этом информация о сезоне держится под строгим контролем. Известно только, что действие будет происходить в Нью-Йорке в районе бухты Джамейка. Главный герой – детектив Генри Логан.

Съемки могут начаться в 2026 году, а премьера состоится на телеканале HBO в 2027 году. Исполнительным продюсером станет Исса Лопез, которая также работала над четвертым сезоном сериала.

При этом для Кейджа эта роль станет лишь второй в телесериале за всю актерскую карьеру. До него главные роли в "Настоящем детективе" исполняли Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Махершала Али и Джоди Фостер.

"Настоящий детектив" – сериал-антология в жанре криминальной драмы. Сюжет в каждом сезоне развивается вокруг расследования загадочного громкого убийства. Первый сезон вышел в 2014 году и был тепло принят критиками и зрителями. Четвертый сезон с участием Фостер получил больше всего номинаций и наград "Эмми" – семь и четыре соответственно.

Кейдж известен по ролям в таких фильмах, как "Призрачный гонщик", "Угнать за 60 секунд", "Без лица", "Покидая Лас-Вегас" и многих других.

Ранее актриса Сара Джессика Паркер призналась, что встречалась с Кейджем в 1991 году. При этом отношения с актером у нее произошли за некоторое время до знакомства актрисы с будущим супругом, режиссером Мэттью Бродериком.

Паркер и Кейдж встречались на съемках комедии "Медовый месяц в Вегасе", который вышел в 1992 году и получил номинацию на премию "Золотой глобус".

