Актриса Сара Джессика Паркер рассказала о романе с Николасом Кейджем в 90-х годах

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Актриса Сара Джессика Паркер рассказала, что встречалась с актером Николасом Кейджем в 1991 году, передает Pravda.Ru.

Во время шоу Watch What Happens Live ведущий Энди Коэн напрямую спросил Паркер об этом романе, на что та ответила положительно. При этом отношения с актером у нее произошли за некоторое время до знакомства актрисы с будущим супругом, режиссером Мэттью Бродериком.

Паркер и Кейдж встречались на съемках комедии "Медовый месяц в Вегасе", который вышел в 1992 году и получил номинацию на премию "Золотой Глобус".

Также артистка рассказала Коэну, что решила первой признаться в любви Бродерику. Тогда она перед очередными съемками подумала, что ничего не потеряет, если скажет ему о своих чувствах. Паркер и Бродерик поженились в 1997 году. За 27 лет отношений они воспитали троих детей.

Между тем в Сети появились совместные фото актрисы Дженнифер Энистон и коуча и гипнолога Джима Кертиса на отдыхе на яхте на Майорке. На снимках запечатлели счастливую и расслабленную актрису. Она знакомила Кертиса со своими друзьями. При этом ранее Энистон и гипнолога видели в калифорнийском оркестре Ventana Big Sur.