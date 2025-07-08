Потенциального возлюбленного Дженнифер Энистон засняли с актрисой на Майорке

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В Сети появились совместные фото звезды "Друзей" Дженнифер Энистон и коуча и гипнолога Джима Кертиса на отдыхе на яхте на Майорке, сообщил Daily Mail.

На снимках запечатлели счастливую и расслабленную актрису. Она знакомила Кертиса со своими друзьями. При этом ранее Энистон и гипнолога видели в калифорнийском оркестре Ventana Big Sur.

Трансформационный коуч Кертис в своих соцсетях обучает людей отпускать травмы прошлого и искать для себя настоящую любовь. Среди его постов часто встречаются мотивационные цитаты. Актриса следит за гуру Кертисом в соцсетях уже два года.

Актрису так же подозревали в романе с актером Педро Паскалем. Однако звезды опровергли слухи об их отношениях.

Ранее певец Natan рассказал о примирении со своей супругой Анастасией Швецовой. В 2024 году артист публично заявил о возникшей между ним и блогером Лерчек симпатии на шоу "Звезды в джунглях". Однако после произошедшего Natan Швецова обсудили возникшие у них в отношениях проблемы и решили продолжить жить как семья.