Певица Бейонсе вышла на сцену в костюме в цветах флага РФ

Фото: ТАСС/ЕРА/ALLISON DINNER

Американская певица Бейонсе вышла на концерт в Вашингтоне в костюме, в котором сочетались цвета российского флага. Фотографии с выступления она опубликовала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Заметив публикацию артистки, некоторые пользователи оставили комментарии на русском языке. Подписчики выразили надежду, что Бейонсе исполнила песню Татьяны Куртуковой "Матушка Земля", и пригласили певицу с концертным туром в Россию.

"Мы русские, с нами Бейонсе", – написал еще один пользователь.

Ранее солист Coldplay Крис Мартин во время своего выступления в Сеуле исполнил песню для русского поклонника. Фанат заявил, что прибыл на концерт Мартина из России. После этого музыкант назвал мужчину братом и исполнил для него песню.

Артиста поддержали остальные зрители, присутствовавшие в зале. Люди кричали: "Россия!", "Наши!" При этом Мартин не исключил, что приедет в Россию и выступит там.

