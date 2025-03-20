Депутат Постников написал открытое обращение к Джареду Лето и пригласил на посикунчики

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Депутат из Перми Олег Постников написал открытое обращение к лидеру американской рок-группы Thirty Seconds to Mars Джареду Лето и пригласил его посетить регион.

Постников отметил, что с последнего визита музыкантов в Пермь прошло десять лет. В открытом письме он передал коллективу Thirty Seconds to Mars привет от своей дочери, которую Джаред Лето приглашал на сцену, чтобы спеть вместе с ним.

Депутат подчеркнул, что, кроме музыки группы, ему близка позиция исполнителя как человека.

"Мы с тобой одинаково считаем, что для культуры, искусства, творчества нет и не может быть границ. Никакой политикой нельзя отменить песню", – написал Постников в своем телеграм-канале.

Он также пообещал накормить коллектив Thirty Seconds to Mars знаменитыми пермскими посикунчиками (пирожками с мясом. – Прим. ред.).

В 2024 году группа провела концерт в Белграде, на котором присутствовали россияне. Джаред Лето поприветствовал фанатов из России и выразил надежду, что Thirty Seconds to Mars выступят в Москве и Санкт-Петербурге, когда "все эти проблемы закончатся". Он также пообещал приехать в Киев.

Однако в украинском сегменте музыканта раскритиковали за желание посетить Россию. МИД Украины также выразил недовольство и счел слова Джаредо Лето оскорбительными.

Ранее сообщалось, что лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars прервал концерт в Астане из-за подарка от россиянок. Девушки, прилетевшие из Сочи, подарили музыканту шляпу ручной работы.