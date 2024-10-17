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17 октября, 10:45

Шоу-бизнес

Музыкальный обозреватель оценил гонорар Джареда Лето при возможном концерте в России

Музыкальный обозреватель оценил гонорар Джареда Лето при возможном концерте в России

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Во время концерта в Сербии солист музыкальной группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето озвучил свое желание приехать в Россию после окончания СВО. В связи с этим МИД Украины обвинил музыканта в том, что он "оскорбил жертвующих своими жизнями украинцев".

Музыкальный обозреватель Николай Крупатин посчитал, что примерный гонорар Лето при его приезде в Россию может составить от 15 до 20 миллионов долларов. При этом он указал, что эта сумма была актуальна в мирное время, когда как в нынешних условиях санкций и рисков она, скорее всего, увеличится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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