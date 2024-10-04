Суд отправил Артема Чекалина под домашний арест

Бывшего супруга блогера Лерчек – Артема Чекалина суд отправил под домашний арест. Отбывать его он будет в загородном доме в Подмосковье. На заседании следователь заявил, что Чекалин действовал в составе организованной группы, часть ее членов еще не установлены. При этом мужчина своей вины не признал и просил суд ограничиться лишь запретами.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) также не признает вину по новому уголовному делу. Чекалиных, а также их бизнес партнера Романа Вишняка обвиняют в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. По данным следствия, деньги от марафонов поступали в иностранные банки. При этом в органы валютного контроля подавались недостоверные сведения о переводах. Прокурор заявил, что Чекалину грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Срок расследования продлен до 26 ноября.

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