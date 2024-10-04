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04 октября, 19:45

Шоу-бизнес

Блогера Лерчек суд отправил под домашний арест до 26 ноября

Блогера Лерчек суд отправил под домашний арест до 26 ноября

Суд отправил Артема Чекалина под домашний арест

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Суд в Москве отправил под домашний арест болгера Лерчек (Валерию Чекалину) до 26 ноября. По решению суда, отбывать домашний арест она будет в Подмосковье в коттеджном поселке Истра. Суд запретил Чекалиной пользоваться телефоном.

Чекалиных, а также их бизнес партнера Романа Вишняка обвиняют в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. По данным следствия, деньги от марафонов поступали в иностранные банки. При этом в органы валютного контроля подавались недостоверные сведения о переводах. Прокурор заявил, что Артему Чекалину грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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