Власти Ульяновска ищут автора сообщения Путину о жизни в городе "как в XIX веке"

Фото: kremlin.ru

Власти Ульяновска ищут жителя, который написал на прямую линию Владимира Путина о том, что жизнь в этом городе ощущается "как в XIX веке". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В ходе пресс-конференции Путин зачитал с экрана вопрос, в котором было написано: "Мы в Ульяновске живем как будто в XIX веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?".

В администрации Ульяновска сообщили, что пытаются выяснить, что именно автор хотел сказать своим сообщением.

"Мы действительно разбираемся, ищем автора сообщения, чтобы понять, что он имел в виду. Будем рады, если автор сообщения как-то себя проявит, чтобы более предметно, детально обсудить те контексты, которые имелись в виду в его сообщении", – добавили в мэрии.

Во время прямой линии Владимир Путин также принес извинения вдове участника СВО из Новосибирска Кристине Гребе за нерасторопность социальных служб с назначением ей пенсии.

В рамках своего обращения Греба рассказала, ее супруг погиб на СВО в январе 2024 года. В настоящее время она и двое ее детей не получили удостоверения членов семей погибшего и пенсию по потере кормильца.

Следователи уже возбудили уголовное дело о халатности после обращения Гребы на прямую линию российского президента.