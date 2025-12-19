Дело о халатности заведено после обращения к Путину вдовы участника СВО

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обращения супруги погибшего на СВО военнослужащего Кристины Гребы на прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ.

По данным СК, супруг женщины был уволен с военной службы в январе 2025 года в связи с его смертью при выполнении боевых задач.

Предварительно, в июле вдова обратилась в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирской области с заявлениями о назначении пенсии по случаю потери кормильца и ежемесячной компенсации в возмещении вреда здоровью. При этом в военный комиссариат области документы поступили спустя 2 месяца, а пенсия была назначена только в декабре.

Сама вдова участника СВО рассказала, что ее супруг погиб в январе 2024 года. По словам женщины, она и двое ее детей не получили удостоверения членов семей погибшего и пенсию по потере кормильца.

Путин принес извинения вдове военнослужащего за нерасторопность социальных служб с назначением ей пенсии. Президент также добавил, что возьмет ситуацию с выплатами семьям участников спецоперации под дополнительный контроль.