Дело о халатности заведено после обращения к Путину вдовы участника СВО
Фото: Следственный комитет РФ
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обращения супруги погибшего на СВО военнослужащего Кристины Гребы на прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ.
По данным СК, супруг женщины был уволен с военной службы в январе 2025 года в связи с его смертью при выполнении боевых задач.
Предварительно, в июле вдова обратилась в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирской области с заявлениями о назначении пенсии по случаю потери кормильца и ежемесячной компенсации в возмещении вреда здоровью. При этом в военный комиссариат области документы поступили спустя 2 месяца, а пенсия была назначена только в декабре.
Сама вдова участника СВО рассказала, что ее супруг погиб в январе 2024 года. По словам женщины, она и двое ее детей не получили удостоверения членов семей погибшего и пенсию по потере кормильца.
Путин принес извинения вдове военнослужащего за нерасторопность социальных служб с назначением ей пенсии. Президент также добавил, что возьмет ситуацию с выплатами семьям участников спецоперации под дополнительный контроль.