Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 15:43

Общество

Дело о халатности заведено после обращения к Путину вдовы участника СВО

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обращения супруги погибшего на СВО военнослужащего Кристины Гребы на прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ.

По данным СК, супруг женщины был уволен с военной службы в январе 2025 года в связи с его смертью при выполнении боевых задач.

Предварительно, в июле вдова обратилась в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирской области с заявлениями о назначении пенсии по случаю потери кормильца и ежемесячной компенсации в возмещении вреда здоровью. При этом в военный комиссариат области документы поступили спустя 2 месяца, а пенсия была назначена только в декабре.

Сама вдова участника СВО рассказала, что ее супруг погиб в январе 2024 года. По словам женщины, она и двое ее детей не получили удостоверения членов семей погибшего и пенсию по потере кормильца.

Путин принес извинения вдове военнослужащего за нерасторопность социальных служб с назначением ей пенсии. Президент также добавил, что возьмет ситуацию с выплатами семьям участников спецоперации под дополнительный контроль.

Читайте также


общество

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика