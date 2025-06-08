Губернатор Балицкий раскрыл списки погибших бойцов ВСУ, от которых отказался Киев

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем телеграм-канале списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказалась украинская сторона.

Глава региона подчеркнул, что Киев не делает даже попыток соблюдать какие-либо договоренности, отказываясь принимать тела своих погибших. Причиной отказа Балицкий считает желание властей Украины скрыть свои реальные потери и не выплачивать компенсации родственникам солдат.

"До тех пор, пока украинский солдат числится пропавшим без вести, его семья не увидит и гривны помощи. Можно сколько угодно призывать Киев соблюдать договоренности, они продолжат соблюдать девиз "До последнего украинца", оплачивая транши Запада жизнями своих граждан", – добавил губернатор.

Он отметил, что решил обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы члены их семьи могли найти своих погибших.

"Мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрывают их от людей", – заключил Балицкий.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что Москва передала Киеву первый список из 640 военнопленных категорий "раненые", "тяжелобольные" и "молодежь" с тем, чтобы начать обмен. По словам политика, первая партия замороженных тел украинских солдат в количестве 1 212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена.

При этом группа украинских переговорщиков, уточнил Мединский, не прибыла на место обмена. Причины называются разные и "довольно странные", подчеркнул он. Вскоре стало известно, что украинская сторона перенесла обмен пленными и выдачу тел на неопределенный срок.

В МИД РФ указали, что Украина пошла на не поддающуюся логике подлость, отказавшись забрать тела военнослужащих ВСУ.