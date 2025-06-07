Захарова назвала подлостью отказ Украины забрать тела военных ВСУ

Фото: министерство обороны РФ

Украина пошла на не поддающуюся логике подлость, отказавшись забрать тела военнослужащих ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Сегодня они отказались забирать тела 6 тысяч украинских военнослужащих. Первая колонна (всего подготовлено три эшелона) с подлежащими репатриации телами до сих пор находится в районе обмена", – напомнила дипломат.

Она подчеркнула, что никто с украинской стороны так и не прибыл за телами погибших солдат.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Москва передала Киеву первый список из 640 военнопленных категорий "раненые", "тяжелобольные" и "молодежь" с тем, чтобы начать обмен. По словам политика, первая партия замороженных тел украинских солдат в количестве 1 212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена.

При этом группа украинских переговорщиков, уточнил Мединский, не прибыла на место обмена. Причины называются разные и "довольно странные", подчеркнул он.

Вскоре стало известно, что украинская сторона перенесла обмен пленными и выдачу тел на неопределенный срок.