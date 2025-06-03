Песков призвал не ждать быстрых решений после переговоров в Стамбуле

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От переговоров России и Украины в Стамбуле не стоит ждать сиюминутных решений и прорывов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в Стамбуле стороны достигли важных договоренностей, которые будут реализовываться в дальнейшем.

Кроме того, Песков отметил, что возможные компромиссы по проектам меморандумов России и Украины не могут обсуждаться публично. По его словам, данный вопрос является темой для переговорного процесса.

"Он (российский меморандум по украинскому урегулированию. – Прим. ред.) содержит очень много положений, там есть и поливариантность. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования", – подчеркнул представитель Кремля.

Москва ожидает от Киева реакции на свой проект меморандума, добавил Песков.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Беседа длилась более часа и шла на русском языке.

Россия предложила Украине прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта и передала меморандум из двух частей по урегулированию конфликта. Кроме того, стороны договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых по принципу "все на всех". Аналогичным образом будут обменяны военные в возрасте до 25 лет.

После переговоров российская сторона представила полный текст своего проекта меморандума по урегулированию украинского конфликта. Документ включает в себя 12 пунктов, среди которых требование международно-правового признания вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, нейтралитет Украины и ее невступление в военные союзы и коалиции.

