Мединский заявил о передаче Украине 6 тысяч тел погибших военных

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Россия в одностороннем порядке передаст на следующей неделе Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военных. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле.

"Мы все (тела украинских солдат. – Прим. ред.), что смогли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они", – уточнил Мединский.

Также помощник президента РФ анонсировал новый обмен с Украиной. По его словам, стороны передадут друг другу тяжелобольных и тяжелораненых по принципу "все на всех". Мединский назвал это гуманитарным жестом с российской стороны.

Кроме того, как заявил помощник президента РФ, по аналогичному принципу будут обменены солдаты в возрасте до 25 лет. Он уточнил, что общий потолок обмена составит не менее 1 тысячи человек с каждой стороны.

Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся 2 июня в стамбульском дворце Чираган. Турцию на встрече представили глава турецкого МИД Хакан Фидан, начальник Генштаба страны Метин Гюрак и директор турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын.

От России на переговоры поехали Мединский, который возглавил делегацию, а также замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Украину в Стамбуле представляли 14 человек, в том числе замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Евгений Острянский, сотрудник ведомства Андрей Фомин, а также работник Верховной рады Юрий Ковбаса. Возглавил украинскую делегацию глава Минобороны Рустем Умеров.

Представитель МИД Турции Онджю Кечели охарактеризовал прошедшие переговоры как "не негативные". В свою очередь, Мединский сообщил, что Россия предложила Украине на встрече прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта и передала меморандум из двух частей по урегулированию конфликта.

По словам помощника российского лидера, Киев пообещал проработать инициативу Москвы и взял меморандум на изучение. Мединский уточнил, что в первой части документа прописаны все пункты долгосрочного мира, а во второй – ряд путей прекращения огня.

