Захарова: состав российской делегации на переговорах 2 июня останется тем же

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Состав российской делегации на переговорах по Украине 2 июня в Стамбуле останется тем же, что был на первом раунде 16 мая. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На первой встрече с Украиной делегацию от РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе второго раунда переговоров между Россией и Украиной российская делегация во главе с Мединским готова представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин украинского кризиса.

Мединский накануне сообщал, что предложил министру обороны, главе украинской делегации на переговорах Рустему Умерову точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего прекращения огня.

Как позже заявлял Умеров, Украина уже направила России свой документ с позицией о прекращении огня.

На фоне этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия предложила провести второй раунд переговоров для того, чтобы начать обсуждение меморандумов.

Он также отказался сообщать, какие условия Россия выдвинет для прекращения огня с Украиной и содержатся ли эти требования в документе.

В ходе первого раунда переговоров стороны договорились об обмене военнопленными по формуле 1 000 на 1 000 человек и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.

Процесс обмена пленными начался 23 мая, когда в РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. Следом, 24-го числа, были освобождены еще 307 бойцов.

Обмен завершился 25 мая, когда из плена вернулись 303 российских военнослужащих.