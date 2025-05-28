Лавров рассказал Рубио о подготовке предложений к новому раунду переговоров с Украиной

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Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о подготовке предложений к очередному раунду российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает сайт ведомства.

Политики провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к переговорам, а также ход реализации договоренностей Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа от 19 мая.

Рубио подчеркнул нацеленность президента США на скорейшее завершение украинского конфликта и выразил готовность Вашингтона содействовать сближению позиций сторон. Также Лавров и Рубио подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного диалога между внешнеполитическими ведомствами.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Лавров ранее подчеркивал, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.

Мединский сообщал, что предложил министру обороны Украины Рустему Умерову точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего прекращения огня.

В свою очередь, Умеров заявил, что Украина направила России свой документ с позицией о прекращении огня. До этого спецпредставитель Трампа Кит Келлог утверждал, что Соединенные Штаты получили от Украины список условий для заключения мирного соглашения с Россией.