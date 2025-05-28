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28 мая, 10:52

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Лавров: Россия будет настаивать на отмене всех дискриминационных законов на Украине

Россия будет наставить на отмене дискриминационных законов на Украине – Лавров

Фото: kremlin.ru

В новом раунде прямых переговоров Москва будет настаивать на том, чтобы Киев отменил все дискриминационные законы на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров. Лавров отметил, что в Стамбуле 16 мая Россия настаивала на отмене дискриминационных законов и будет продолжать это делать.

По словам министра, переговоры – лучше, чем война. Однако первопричины конфликта должны быть устранены. Лавров назвал линию на затягивание Украины в НАТО "спусковым крючком" кризиса.

Ранее сообщалось, что США получили от Украины список условий для заключения мирного соглашения с Россией. Спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что после работы над двумя документами состоится еще один раунд переговоров.

Владимир Путин и Трамп 19 мая провели телефонный разговор, после которого российский лидер сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре.

Путин рассказал, что в ходе беседы было оговорено, что Россия предложит совместную работу над меморандумом, в котором будут определены некоторые позиции.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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