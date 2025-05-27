Лавров назвал слухами сообщения о планах США поменять переговорщика от России

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами сообщения о желании США поменять помощника президента РФ Владимира Мединского в качестве главы российской переговорной группы. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

Министр заявил, что в настоящее время у России с США нормальные взаимоотношения, в отличие от тех времен, когда американским президентом был Джо Байден. По его словам, Штаты знают, как передать какое-либо послание российской стороне, поэтому они бы "не опускались до унизительной формы распространения слухов".

Лавров также напомнил, что кандидата, который будет возглавлять делегацию на переговорах с Украиной, назначает Владимир Путин, а не представители иных стран.

Кроме того, глава МИД РФ рассказал о заинтересованности президента США Дональда Трампа в продолжении российско-украинских переговоров, которые были инициированы главой Белого дома и Путиным.

"Президент Трамп заявил уже, что это не его война", – напомнил министр.

Ранее СМИ сообщили, что Украине придется обновить состав переговорной группы. Журналисты объяснили, что в составе делегации, участвовавшей в переговорах в Стамбуле, не хватало профессиональных политиков.

Первым наиболее вероятным кандидатом называют руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Также на место могут претендовать представители силовых структур, а также кандидаты из Европы и США.

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане. Некоторые СМИ сообщали, что он может состояться в середине июня, но другие издания заявляли, что встреча запланирована на конец мая.

Однако 27 мая Фидан заявил, что Турция может принять у себя очередной раунд переговоров. По его словам, государство это считает своим долгом и миссией для мира во всем мире.

Также сообщалось, что Трамп уже уведомил европейских лидеров, что может направить на эти переговоры госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Кита Келлога. Однако, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, каких-либо договоренностей о проведении переговоров по урегулированию на Украине в Ватикане пока еще не было.

