23 мая, 06:15Политика
В Кремле оценили возможные изменения в переговорной группе Украины
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о предположительных изменениях в составе переговорной группы Украины.
"Имеют значение все нюансы", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
По информации СМИ, Украине придется обновить состав переговорной группы, чтобы работать над меморандумом о будущем мирном договоре. В частности, в составе делегации, участвовавшей в переговорах в Стамбуле, не было достаточного количества профессиональных политиков.
Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной могут провести в Ватикане в середине июня. Президент США Дональд Трамп уже уведомил европейских лидеров, что может направить на эти переговоры госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.
Тем не менее, как сообщил Песков, каких-либо договоренностей о проведении переговоров по урегулированию на Украине в Ватикане пока еще не было.
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