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22 мая, 18:37

Политика

РФ получила от Украины встречный список для обмена пленными

Фото: depositphotos/JaneUK

Россия получила от украинской стороны встречный список пленных для обмена по формуле "тысяча на тысячу". Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия и Украина договорились об обмене пленными на переговорах, которые прошли в турецком Стамбуле 16 мая.

Песков заявлял о желании всех сторон провести обмен пленными как можно скорее. Однако он назвал этот процесс трудоемким. Представитель Кремля объяснил, что на такой масштабный обмен нужно "определенное" время.

В свою очередь, руководитель российской делегации Владимир Мединский анонсировал, что обмен должен произойти в ближайшие дни.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
властьполитика

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