Путин и Трамп обсудили обмен заключенными в формате 9 на 9

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Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках телефонного разговора обсудили очередной обмен заключенными между странами в формате 9 на 9, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Также политики затронули двусторонние отношения между государствами и выразили намерение продолжать их нормализацию. По словам Ушакова, телефонный разговор Путина и Трампа стал третьим с момента инаугурации последнего. Его продолжительность составила более двух часов.

"Президенты разговаривали друг с другом, если уж совсем быть точным, 2 часа 5 минут", – уточнил он.

Причем, по словам Ушакова, сегодняшний телефонный разговор стал особенно долгим. Он затянулся из-за многочисленных отступлений от основных тем. На это также повлиял и перевод.

"Но я скажу вам, что редко бывают разговоры такой продолжительности, когда оба президента, ни один из них не хотел заканчивать разговор, не хотел, если так можно выразиться, класть трубку", – рассказал помощник Путина.

Ушаков охарактеризовал переговоры как искренние и плодотворные. Более того, они начались с поздравления Путиным Трампа с появлением на свет 11-го внука.

"И пожелал, естественно, здоровья новорожденному и дочери Трампа", – заключил помощник российского лидера.

Разговор глав двух государств состоялся вечером в понедельник, 19 мая. В ходе диалога Трамп обозначил свою точку зрения относительно необходимости прекращения огня на Украине. В свою очередь Путин подчеркнул, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта.

Кроме того, президенты обсудили возможность совместной работы Москвы и Киева над меморандумом о будущем мирном договоре. В этот документ могут быть включены, в частности, принципы разрешения конфликта и временные рамки для возможного заключения мирного соглашения.