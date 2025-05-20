Reuters опубликовал возможный американский список для обмена с Россией

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Агентство Reuters разместило возможный список США для обмена заключенными с Россией. Журналисты заявили, что некоторое время назад Вашингтон уже передавал Москве перечень граждан, которых планировал включить в обменный процесс.

По данным агентства, в список попал 73-летний Стивен Джеймс Хаббард, которого в октябре прошлого года российский суд приговорил к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы. Он был признан виновным в участии в боевых действиях на Украине в качестве наемника. Однако его семья отрицала это. Родственники указывали, что американец проживал в Изюме с 2014 года.

Также в списке значится бывший морской пехотинец Роберт Гилман, признанный виновным в нападении на сотрудника полиции в нетрезвом виде в 2022 году. Он приговорен к лишению свободы на срок в 8 лет.

Также в перечне действующий старший сержант американской армии Гордон Блэк, который был задержан на территории России в мае прошлого года. Суд признал его виновным в краже 10 тысяч рублей у российской супруги и в угрозах убийства в отношении нее. Его приговорили к 3,9 года лишения свободы.

Среди граждан, которые предполагаются для обмена, присутствует и Дэниэл Джозеф Шнайдер. В сентябре 2024 года он был приговорен к 6 годам лишения свободы за похищение сына. Суд постановил, что гражданин США пытался покинуть российскую территорию с ребенком без разрешения его матери.

Джозефа Татера, также включенного, по данным СМИ, в список, арестовали в России на 15 суток за оскорбление сотрудников столичного отеля. Он не признал свою вину. Также стало известно о его нападении на одного из правоохранителей в отделении полиции, в результате чего суд отправил Татера на принудительное лечение в психбольницу.

Агентство Reuters также упомянуло бывшего американского десантника Майкла Трэвиса Лика, он в последние годы был вокалистом группы "Лови ночь". Однако летом 2023 года был обвинен в сбыте наркотических веществ и приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

Вместе с тем в списке на обмен есть имя Роберта Вудлэнда, который был усыновлен американскими гражданами в России. В 2020 году он вернулся на российскую территорию и работал учителем английского языка, а в июле прошлого года был приговорен к 12,5 года лишения свободы за покушение на сбыт 46 килограммов наркотиков. Позднее срок сократили до 9,5 года.

Еще один американец в списке – Евгений Спектор – был приговорен к 4 годам колонии строгого режима в июне 2021 года по обвинению в посредничестве в даче взятки. На тот момент он возглавлял совет директоров компании "Медполимерпром". В декабре прошлого года Спектор получил 13 лет по делу о шпионаже в пользу США.

Упоминается и Дэвид Барнс, которого в феврале 2024 года суд приговорил к 21 году лишения свободы по обвинению в жестоком обращении с собственными детьми. Основанием стало обращение матери детей, которая является россиянкой.

Еще одним возможным гражданином на обмен стал Андре Хачатурян, которого задержали в 2021 году при досмотре багажа из Калифорнии в Ереван через Москву. У него нашли огнестрельный пистолет. Хачатурян утверждал, что имел разрешение на оружие по законам США, однако его якобы заставили оформить российскую визу, выведя из транзитной зоны. В результате он получил 8 лет колонии.

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая в рамках телефонного разговора обсудили обмен заключенными между странами в формате 9 на 9. Также политики затронули двусторонние отношения между государствами и выразили намерение продолжать их нормализацию.

Телефонный разговор Путина и Трампа стал третьим с момента инаугурации последнего. Его продолжительность составила более двух часов.