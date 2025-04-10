Трамп заявил, что США высоко ценят освобождение Россией Карелиной

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США высоко ценят освобождение Россией гражданки Америки Ксении Карелиной, которая была осуждена за государственную измену. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Как он уточнил, с запросом об освобождении девушки обратился глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

"Мы поговорили об этом с президентом (России Владимиром. – Прим. ред.) Путиным, и они пошли на сделку. Они освободили молодую балерину, она на свободе, это очень хорошо", – цитирует Трампа ТАСС.

Карелина была задержана в феврале 2024 года из-за причастности к оказанию финансовой помощи Украине. Во время второго судебного заседания она признала вину и подтвердила перевод денег на нужды украинской армии. В результате ее приговорили к 12 годам колонии общего режима.

10 апреля 2025 года в Абу-Даби прошел обмен заключенными, в рамках которого в Россию вернется Артур Петров, задержанный на Кипре по запросу США в 2023 году. Его обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, по которому россиянину грозило 20 лет лишения свободы.

