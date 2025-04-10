Осужденную в РФ за госизмену Карелину отпустили в рамках обмена заключенными с США

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Осужденную в РФ за госизмену гражданку России и США Ксению Карелину отпустили в рамках обмена заключенными с США. Об этом заявил ее адвокат Михаил Мушаилов в беседе с РИА Новости.

Процесс состоялся в Абу-Даби, рассказал юрист, однако не уточнив, на кого именно ее обменяли.

В настоящее время Карелина находится в самолете на пути в Соединенные Штаты, написал госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети Х.

Проведение обмена заключенными между странами также подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В беседе с The Wall Street Journal он высоко оценил работу сотрудников ведомства, которые "неустанно трудились" для возвращения "еще одного американца", который, как утверждается, был неправомерно задержан в России.

Вместе с тем Рэтклифф выразил благодарность правительству ОАЭ за содействие в организации этого мероприятия.

В свою очередь, неназванная представительница ЦРУ указала, что процесс подчеркивает значимость сохранения каналов связи между Россией и США, несмотря на серьезные проблемы в двусторонних отношениях.

Более того, по ее утверждению, США расценивают состоявшийся обмен как положительный шаг. Также она, аналогично Рэтклиффу, заявила о продолжающейся работе по освобождению американцев.

Газета со ссылкой на источник заявила, что в рамках обмена на родину вернется россиянин Артур Петров, у которого также есть гражданство ФРГ. Его арестовали на Кипре 26 августа 2023 года по запросу Вашингтона. Его обвинили в якобы незаконном экспорте американской микроэлектроники в Россию.

Минюст Штатов считает, что Петров вел свою деятельность в обход введенных американскими властями ограничений на поставки в РФ определенных видов высокотехнологичного оборудования. Мужчина был экстрадирован в США 9 августа 2024 года.

Петров отмечал, что уголовное преследование является политически мотивированным. По мнению мужчины, его преследуют лишь за то, что он российский предприниматель.

По поводу прошедшего мероприятия высказался и помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, заверив, что республиканец совместно со своей администрацией продолжают активно работать над освобождением и возвращением на родину американцев, задержанных в других странах. Он также подтвердил возвращение Карелиной в США.

Карелина была задержана в феврале 2024 года из-за причастности к оказанию финансовой помощи Украине. Дело рассматривал судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Во время второго судебного заседания в Екатеринбурге она признала свою вину и подтвердила перевод денег на нужды ВСУ. Однако сумма тогда не уточнялась.

В результате ее приговорили к 12 годам колонии общего режима в августе того же года. При этом сторона обвинения требовала назначить 15 лет лишения свободы.