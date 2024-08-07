Обвиняемая в госизмене гражданка РФ и США Карелина признала вину

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Гражданка России и США Ксения Карелина, обвиняемая в государственной измене за перевод денег на нужды ВСУ, признала свою вину во время второго судебного заседания в Екатеринбурге. Об этом сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов, пишет РИА Новости.

Приговор по ее делу вынесут на прениях 8 августа, рассказал юрист. Однако он не уточнил, сколько средств она перевела на Украину.

В то же время гособвинитель отказался от комментариев, добавив, что свою позицию сможет озвучить только после оглашения приговора.

Известно, что на суде в качестве слушателя планировал присутствовал генеральный консул США Стюарт Уилсон, но в зал его и журналистов не пустили из-за закрытости процесса.

Карелина была задержана в феврале 2024-го. Ее дело рассматривает судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Последний был признан судом виновным по делу о шпионаже против РФ и приговорен к 16 годам колонии строгого режима. При этом обвинение просило для Гершковича 18 лет колонии. Однако сам он так и не признал свою вину по данному делу.

Позже американский журналист был помилован Владимиром Путиным и возвращен на родину в рамках обмена заключенными между РФ и США, который прошел 1 августа в аэропорту Анкары в Турции.

