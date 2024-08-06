Эстония обвинила в госизмене журналистку Бурцеву, писавшую для Baltnews

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Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении международных санкций гражданке Эстонии Светлане Бурцевой, писавшей статьи и делавшей фотографии для интернет-издания Baltnews, сообщает РИА Новости со ссылкой на ERR.

Рассмотрение дела по существу начнется с 1 ноября. Об этом договорились строны на предварительном заседании 6 августа.

Бурцеву арестовали 1 марта. Такое решение принял Харьюский уездный суд по ходатайству прокуратуры. Просьба адвоката об освобождении журналистки была отклонена.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказал в помиловании бывшему председателю комитета национальной безопасности (КНБ) Кариму Масимову, обвиняемому в государственной измене.

Бывший председатель КНБ Казахстана был задержан в январе прошлого года. В КНБ отмечали, что 6 января было начато досудебное расследование по факту госизмены.

В апреле 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил Масимова к 18 годам тюрьмы. Его признали виновным в госизмене, превышении должностных полномочий и насильственном захвате власти.

