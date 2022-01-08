Задержан бывший глава комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов

08:35
Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ
Бывшего председателя Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова задержали по факту госизмены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
В КНБ отметили, что 6 января было начато досудебное расследование по факту государственной измены в рамках статьи 175 части 1 УК Казахстана.
"В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица", – сообщили в ведомстве.
Накануне экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых высших чиновников и правоохранителей.
В Казахстане продолжаются протесты, которые начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области республики потребовали снизить цены на топливо.
Полиция задержала более 4,2 тысячи человек в ходе уличных волнений, среди них есть иностранные граждане. Об этом сообщили в МВД.
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