В МВД Казахстана сообщили, что среди задержанных за беспорядки есть иностранцы

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Фото: ТАСС/Orda.kz
В Казахстане за беспорядки задержали более 4 тысяч человек, среди них есть граждане другого государства. Об этом в субботу, 8 января, со ссылкой на МВД республики сообщает "Интерфакс-Казахстан".
"В ряде регионов страны правоохранительными органами проведены оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Всего в органы полиции доставлены 4 266 человек. Среди задержанных есть иностранные граждане", – говорится в сообщении.
Уточняется, что, по предварительным данным, в Алматинской области задержаны граждане соседнего государства. В одном из районов Алма-Аты правоохранители изъяли боеприпасы и похищенное имущество.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на Алма-Ату было совершено как минимум шесть волн атак террористов. По его словам, нападавшие очень хорошо организованы и подготовлены. Также Токаев отметил, что ими командуют из единого центра.
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