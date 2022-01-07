Лукашенко и Назарбаев обсудили ситуацию в Казахстане по телефону

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Белорусский президент Александр Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает агентство БелТА

"Телефонный разговор провел сегодня вечером Александр Лукашенко с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В ходе разговора подробно обсудили положение дел в Казахстане", – говорится в сообщении.

Ранее казахстанские СМИ сообщили, что Нурсултан Назарбаев и его дочери покинули пределы Казахстана. По данным источников, в стране остается только старший брат первого президента страны Болат Назарбаев.

Протесты в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.