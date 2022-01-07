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В мире

17:54

Нурсултан Назарбаев и его дочери покинули Казахстан – СМИ

за рубежом

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Первый президент и бывший глава Совбеза Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери покинули пределы страны. Об этом сообщает портал Orda.kz со ссылкой на источник.

"У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остается только старший брат Болат Назарбаев", – написала главный редактор портала Гульнара Бажкенова в телеграм-канале издания.

По ее словам, с начала протестов официальные власти Казахстана и государственные СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи, а также не сообщают никакой информации об их местонахождении.

"Также в официальных сообщениях и выступлениях столицу не называют Нур-Султаном", – отметила Бажкенова.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам республики, в ходе которого заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности страны, которую ранее занимал Нурсултан Назарбаев в роли пожизненного председателя.

Протесты в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. Президент Токаев также ввел в стране временное госрегулирование цен на топливо.

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