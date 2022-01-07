Си Цзиньпин обвинил внешние силы в подстрекательстве к беспорядкам в Казахстане

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Беспорядки в Казахстане, представляющие собой попытку осуществления "цветной революции", были организованы внешними силами, Китай решительно выступает против них, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно создают беспорядки и подстрекают к "цветной революции" в Казахстане", – заявил Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

Китайский лидер отметил решительные действия властей Казахстана, которые позволили пресечь масштабные беспорядки и предотвратить значительные людские потери.

"В критический момент вы приняли решительные меры, быстро успокоили ситуацию, что олицетворяет вашу ответственность как политика и положение высокой ответственности перед страной и народом", – добавил Си Цзиньпин.

Также он подчеркнул, что Китай готов сделать все необходимое, чтобы воспрепятствовать попыткам подрыва дружбы между странами, отметив, что КНР остается верным партнером Казахстана.

"Будучи братским соседом и постоянным стратегическим партнером, Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь справиться с трудностями", – заключил председатель КНР.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

В связи с протестами президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы. В регион уже прибыли первые подразделения контингента РФ миротворческих сил альянса.