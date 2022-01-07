В Сети появились кадры сноса памятника Назарбаеву в казахстанском городе

В Сети опубликовали кадры снова памятника первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Кадры опубликовал телеграм-канал "Sputnik Казахстан"

Инцидент произошел в Талдыкоргане. Монумент снесли вскоре после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза республики.

Участники уличных протестов привязали к памятнику веревки, которые тянул грузовик. Монумент в итоге раскололся.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.