Протестующие в Казахстане попытались снести один из памятников Назарбаеву – СМИ

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Участники протестов пытаются свергнуть памятник бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву в казахстанском городе Талдыкоргане – столице Алма-Атинской области, где ввели режим чрезвычайного положения, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что к монументу привязали веревки. С помощью них митингующие и собираются снести памятник.

Назарбаев покинул пост президента в марте 2019 года. При этом он остался на должности председателя Совбеза, а также продолжил занимать пост председателя партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") и члена Конституционного совета.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам республики, в ходе которого заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности страны, которую ранее занимал Нурсултан Назарбаев в роли пожизненного председателя.

Протесты в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. Президент Токаев также ввел в стране временное госрегулирование цен на топливо.

На данный момент в столице республики Нур-Султане введен режим чрезвычайного положения. Аналогичные решения предприняты в отношении Алма-Аты и области, а также Мангистауской области.