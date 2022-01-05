Митингующие в Алма-Ате отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки

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Устроившие митинги в Алма-Ате отобрали у полицейских огнестрельное оружие, щиты и дубинки, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что правоохранителей в городе не наблюдается, несколько тысяч участников беспорядков собираются в центре, они держат в руках металлические пруты, у других с собой огнестрельное оружие.

В Алма-Ате в настоящее время не работают сотовая связь, интернет и телевидение.

Также сообщается, что на данный момент там горят все этажи здания мэрии, которое подверглось нападению протестующих, передает ТАСС.

Протесты в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге.

Впоследствии в Алма-Атинской области республики было введено чрезвычайное положение. Об этом стало известно утром среды, 5 января.

Также указом президента был введен режим чрезвычайного положения в столице Казахстана, Нур-Султане. Данный распорядок будет иметь силу до 19 января.