В Кремле прокомментировали события в Казахстане

14:28
Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov
Казахстан не запрашивал у России помощь в связи с беспорядками в стране. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков РИА Новости.
По его словам, в этой ситуации важно, чтобы во внутренние дела не вмешивался никто извне.
"Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы", – подчеркнул Песков.
Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов выразил мнение, что протесты в Казахстане могут быть связаны с внешним вмешательством. По его словам, на постсоветском пространстве уже долгое время ведут подрывную работу различные филиалы западных НКО и ячейки радикалов.
Климов подчеркнул, что конечная цель этих действий – смена местных властей и усиление давления на Россию. При этом он отметил, что повышение цен на топливо может быть лишь косвенной причиной беспорядков.
2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге. Впоследствии протесты распространились в других регионах страны.
В связи со сложившейся ситуацией президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней. Он также принял отставку правительства республики.
Ранее президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и в Алма-Ате. Позднее Токаев объявил режим ЧП в Алма-Атинской области и Нур-Султане.
️В Нур-Султане введено чрезвычайное положение
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