12 самолетов с миротворцами ОДКБ вылетели из России в Казахстан

Фото: ТАСС/Министерство обороны России

В Казахстан из России вылетели 12 самолетов Ил-76 и Ан-124 с миротворцами ОДКБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

Вылет был произведен с подмосковного аэродрома Чкаловский. Самолеты доставят в Алматы и Жетыген военнослужащих и технику ВДВ.

Накануне часть миротворцев прибыли в Казахстан самолетами военно-транспортной авиации ВКС России и приступили к выполнению поставленных задач.

Также в урегулировании ситуации в Казахстане задействованы подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что коллективные миротворческие силы в Казахстане имеют право применять оружие при нападении вооруженных банд. При этом они не будут принимать участие в разгоне демонстраций.

