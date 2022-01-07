Экс-банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане – СМИ

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Заочно осужденный в Казахстане экс-глава БТА Банка Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в республике. Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Я вижу себя лидером оппозиции... Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: "Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?", – заявил Аблязов.

В июне 2017 года экс-банкира признали виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, его приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. При этом Мухтара Аблязова судили в его отсутствие, поскольку он проживает за рубежом.

В марте 2018 года суд в Астане признал возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена на территории республики.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

В связи с протестами президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы. В регион уже прибыли первые подразделения контингента РФ миротворческих сил альянса.