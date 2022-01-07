Более 3 тыс человек задержали в Казахстане из-за беспорядков

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В Казахстане из-за беспорядков задержали 3 811 человек, сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на МВД страны.

В том числе ликвидированы 26 человек и еще 26 ранены.

Ранее стало известно, что аэропорт Алма-Аты перешел под полный контроль миротворцев РФ и правоохранительных органов Казахстана. До этого замруководителя администрации президента республики Даурен Абаев сообщил о восстановлении правопорядка во всех регионах страны.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

В связи с протестами президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы. В регион уже прибыли первые подразделения контингента РФ миротворческих сил альянса.

