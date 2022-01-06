Первые подразделения контингента РФ миротворческих сил ОДКБ прибыли в Казахстан

Фото: ТАСС/Министерство обороны России

Первые подразделения из состава главных сил контингента РФ миротворческих сил ОДКБ прибыли в Казахстан, сообщили в министерстве обороны России.

"Самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан", – цитирует ведомство РИА Новости.

Также, сообщается, что в государство направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ РФ, ивановского и ульяновского соединений.

Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на газ.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

В связи со сложной ситуацией в стране президент Токаев запросил помощи у ОДКБ.