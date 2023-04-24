Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана приговорили к 18 годам за госизмену

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Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов был приговорен к 18 годам лишения свободы за государственную измену, попытку захвата власти и превышение полномочий. Об этом сообщается на официальном сайте суда Астаны.

В сообщении суда указано, что имущество Масимова будет конфисковано, также его пожизненно лишат права занимать государственные должности.

Бывший председатель КНБ Казахстана был задержан в январе прошлого года. В КНБ отмечали, что 6 января было начато досудебное расследование по факту госизмены.

В начале 2022 года в Казахстане начались беспорядки, жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области выступали с требованием снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне происходящих событий правительство Казахстана ушло в отставку. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства и назначил новый состав.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана с главой Алиханом Смаиловым сложило свои полномочия в связи с избранием нового состава мажилиса (нижняя палата парламента страны).

Отмечалось, что согласно Конституции государства, правительство уходит в отставку перед вновь избранным мажилисом. Большинство мест в нем заняла крупнейшая партия "Аманат".

