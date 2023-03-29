Правительство Казахстана сложило полномочия перед новым составом мажилиса

Фото: ТАСС/AP/Olivier Douliery

Правительство Казахстана с главой Алиханом Смаиловым сложило свои полномочия в связи с избранием нового состава мажилиса (нижняя палата парламента страны).

По Конституции государства, правительство уходит в отставку перед вновь избранным мажилисом. Большинство мест в нем заняла крупнейшая партия "Аманат" – 62 из 98. В нижнюю палату также прошла прошли партии "Ауыл" (восемь мест), Respublica и "Ак жол" (по шесть), Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре).

Кроме того, четыре депутатских места заняли те, кто баллотировался в порядке самовыдвижения. Сегодня прошло первое заседание нового созыва.

"В связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным мажилисом парламента Республики Казахстан постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан", – говорится на сайте Токаева.

После консультаций с партиями президент должен будет внести на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра.

В январе стало известно, что Токаев распустил нижнюю палату парламента государства. Внеочередные выборы депутатов мажилиса прошли 19 марта. Это решение президент объяснил конституционной реформой.

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